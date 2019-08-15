У Зеленського анонсували презентацію бренду цифрової держави "За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі"

Офіс президента Володимира Зеленського повідомив, що 27 вересня на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави.

"За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави", - повідомляє пресслужба Офісу президента. Відзначається, що на форумі працюватимуть три локації: Панельна дискусія.

Виступи власників і керівників компаній світового рівня, щодо інновацій у бізнесі, державному чи муніципальному управлінні.

Інтерактивна виставкова зона з експонатами розробок у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо.

У ОП зазначають, що International IT Forum – це міжнародний захід, який цьогоріч об’єднає понад 3 тисячі компаній зі сфери інновацій та IT. Мета заходу – популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок та політичних слоганів.

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