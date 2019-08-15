ПОЛІТИКА НОВИНИОфіс президента Володимира Зеленського повідомив, що 27 вересня на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського анонсували презентацію бренду цифрової держави
"За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі"
"За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави", - повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відзначається, що на форумі працюватимуть три локації:
- Панельна дискусія.
- Виступи власників і керівників компаній світового рівня, щодо інновацій у бізнесі, державному чи муніципальному управлінні.
- Інтерактивна виставкова зона з експонатами розробок у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо.
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У ОП зазначають, що International IT Forum – це міжнародний захід, який цьогоріч об’єднає понад 3 тисячі компаній зі сфери інновацій та IT.
Мета заходу – популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок та політичних слоганів.
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