Зеленський хоче запатентувати Ze і ZeNews
Зеленський хоче запатентувати пов’язані з його політичною кампанією слогани та символи, завдяки яким, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Зокрема, йдеться про гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019, повідомляє "Українська правда".
Скрін "УкрПатенту"
Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського з’явились ТМ ZeNews і ЗеНьюз.
Також президент намагається зареєструвати гозунг: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.
Скрін "УкрПатенту"
Наразі заявки президента знаходяться на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд.
Cудячи з опису торгових марок, президент збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.
Скрін "УкрПатенту"
Вказані заявки Зеленський подав у березні-квітні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.
Скрін "УкрПатенту"
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