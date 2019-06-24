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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський хоче запатентувати Ze і ZeNews

Серед ймовірних патентів Зеленського з’явились ТМ ZeNews і ЗеНьюз
Президент Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок та політичних слоганів.
Зеленський хоче запатентувати Ze і ZeNews

Зеленський хоче запатентувати пов’язані з його політичною кампанією слогани та символи, завдяки яким, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Зокрема, йдеться про гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019, повідомляє "Українська правда".


Скрін "УкрПатенту"

Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського з’явились ТМ ZeNews і ЗеНьюз.

Також президент намагається зареєструвати гозунг: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.


Скрін "УкрПатенту"

Наразі заявки президента знаходяться на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд. 

Cудячи з опису торгових марок, президент збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.


Скрін "УкрПатенту"

Вказані заявки Зеленський подав у березні-квітні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.


Скрін "УкрПатенту"

Нагадаємо, що Зеленський реорганізував Адміністрацію у Офіс і скоротив штат. 
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24 06 2019 18:47
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