У Зеленського хочуть об'єднати міністерства культури, спорту й інформполітики

Заступник глави Офісу президента вважає, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі"

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що в новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики - на базі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики.

"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики", - заявив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".

"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика й може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми гадаємо, що слід об'єднати ці міністерства", - пояснив заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".