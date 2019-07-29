У Зеленського хочуть об'єднати міністерства культури, спорту й інформполітики
"Ми вважаємо, що має бути не просто інформаційна стратегія - йдеться про велику гуманітарну сферу. Зараз напрацьовується стратегія щодо об'єднаного міністерства, куди увійдуть міністерства культури, молоді і спорту, інформаційної політики", - заявив Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що інформаційна політика "не може існувати сама по собі".
"Це більше гуманітарна сфера, звідки інформполітика й може черпати значну частину меседжів. Не можна побудувати тільки верхній кубик. Гуманітарна політика - це ставлення до людей, ставлення людей до влади. Ми в цьому бачимо завдання. А інформаційно вже потрібно це доносити. Тому ми гадаємо, що слід об'єднати ці міністерства", - пояснив заступник голови Офісу президента.
Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".
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