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В уряд не візьмуть представників старих систем, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем"
У той же час партія не виключає, що крісла в уряді можуть отримати нардепи від "Голосу".
В уряд не візьмуть представників старих систем, - Корнієнко Фото: Лівий берег

"Ми ж не формуємо квотний уряд. Ми формуємо уряд технократів", - сказав глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в LB.

"Якщо це буде технократ, то партійна приналежність - другорядне питання. За винятком представників старих систем, яких ми в жодному разі не хочемо в уряд, навіть якщо вони технократи", - додав Корнієнко.

Глава штабу партії також розповів, що кандидатури Михайла Радуцького і Сергія Бабака розглядають на посаду голів МОЗ та МОН.

Нагадаємо, напередодні глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що необхідно переформатувати спілкування парламенту і уряду.

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