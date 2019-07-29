У Зеленського хочуть запустити міжнародний російськомовний канал
"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - заявив заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Він додав, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал.
"Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту", - зазначив Тимошенко.
За його словами держава буде підтримувати Суспільне телебачення, але воно має виходити на певні показники ефективності у своїй роботі.
"Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом Суспільного, з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) - ми це розуміємо за фідбеками донорів", - сказав Тимошенко.
Він також сказав, що Суспільному треба позбутися багатьох непотрібних будівель і зменшити штат.
"Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тис. осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик "ProZorro. Продажі", - розповів він.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що його команда готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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