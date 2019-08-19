У Зеленського ініціювали зниження тарифів на електрику

"Має розглянутися три рішення, які сумарно мають призвести до зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів"

Офіс президента ініціює зниження тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" в 3 рази і збільшення спецзобов'язань щодо постачання електричної енергії для державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" для зниження вартості електроенергії для промислових споживачів.

"Має розглянутися три рішення, які сумарно мають призвести до зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - сказав Герус, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

За його словами, перше - це постанова уряду про зміну до порядку ПСО на ринку електроенергії.

"Покладання спеціальних обов'язків на Енергоатом та Укргідроенерго таким чином, щоб на Укргідроенерго воно було збільшено", - сказав Герус.

Друге рішення має понизити тариф для ПрАТ "Укренерго", що призведе до здешевлення вартості електроенергії на 11%.

"Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф Укренерго більш ніж в три рази. Зараз це 32 коп. на кВт-год., а очікується 8-9 коп", - прокоментував Герус.

Третє рішення - це встановлення цінових обмежень на внутрішньодобовому ринку та ринку "на добу наперед".

"Нічну ціну є сенс дещо підняти - в районі 10%, а денну ціну - знизити, бо вона суттєво вища, ніж у країнах Європи. Денний прайс кеп є підстави понизити на 15-20%. Це може дати 9% пониження", - додав Герус.

Він прогнозує, що усі три рішення у сумарному підсумку дадуть 20% пониження вартості електроенергії для усіх промислових споживачів.

"Це рішення стосуватиметься усіх, а не окремих категорій вибірково", - наголосив Герус.тет Сенату США схвалив санкції проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що до 2020 року Україна має зменшити обсяги кінцевого енергоспоживання на 20%.