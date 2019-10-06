У Зеленського не розуміють, що керує Луценком
"Питання кримінальних справ, порушених Луценком, звісно має бути до другого президента України, однак наша позиція така, що ми не розуміємо, якими підставами керувався генеральний прокурор, коли відкривав ці справи", - сказала речниця Зеленського Юлія Мендель, повідомляє "Українська правда".
За її словами, минулого тижня очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма пояснив детально всі питання щодо своїх слів про "економічну блокаду на Донбасі" і "обстрілів у відповідь".
"Нас дивує, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там з представниками країни-агресора, а також найбільшою державною компанією і немає абсолютно ніяких правових рішень з цього приводу", - пояснила Мендель.
Нагадаємо, що за словами представника Зеленського в Ради, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не три, а чотири подання, одне з яких про звільнення Луценка.
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