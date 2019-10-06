У Зеленського не розуміють, що керує Луценком

"Нас дивує, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора"

В Адміністрації президента Володимира Зеленського не розуміють чим керувався генеральний прокурор Юрій Луценко, коли зареєстрував 3 кримінальні справи, після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Питання кримінальних справ, порушених Луценком, звісно має бути до другого президента України, однак наша позиція така, що ми не розуміємо, якими підставами керувався генеральний прокурор, коли відкривав ці справи", - сказала речниця Зеленського Юлія Мендель, повідомляє "Українська правда".

За її словами, минулого тижня очільник української делегації в ТКГ Леонід Кучма пояснив детально всі питання щодо своїх слів про "економічну блокаду на Донбасі" і "обстрілів у відповідь".

"Нас дивує, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там з представниками країни-агресора, а також найбільшою державною компанією і немає абсолютно ніяких правових рішень з цього приводу", - пояснила Мендель.

Нагадаємо, що за словами представника Зеленського в Ради, після провалу голосування щодо звільнення керівників СБУ, МЗС та Міноборони президент планує внести не три, а чотири подання, одне з яких про звільнення Луценка.