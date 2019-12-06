У Зеленського не виключили, що в закон про мову внесуть правки

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені"

Представник президента Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук не виключив, що закон про мову можуть внести правки.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – зазначив Стефанчук, повідомляє "Громадське".

В інтерв’ю він також зазначив, що принципових змін у процесі декомунізації не планують.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.