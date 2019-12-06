У Зеленського не виключили, що в закон про мову внесуть правки
"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – зазначив Стефанчук, повідомляє "Громадське".
В інтерв’ю він також зазначив, що принципових змін у процесі декомунізації не планують.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ