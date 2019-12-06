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У Зеленського не виключили, що в закон про мову внесуть правки

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені"
Представник президента Володимира Зеленського в Раді Руслан Стефанчук не виключив, що закон про мову можуть внести правки.
У Зеленського не виключили, що в закон про мову внесуть правки Фото: Анна Стешенко

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", – зазначив Стефанчук, повідомляє "Громадське".

В інтерв’ю він також зазначив, що принципових змін у процесі декомунізації не планують.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.

 

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12 06 2019 16:10
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