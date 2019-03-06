У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі.

"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує "Українська правда".

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Водночас, автівки з кортеджу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.