ПОЛІТИКА НОВИНИОлігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП
"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня"
Фото: RFE/RL
"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель, інформує "Українська правда".
Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
Водночас, автівки з кортеджу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.
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03 06 2019 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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