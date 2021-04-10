У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався

В Офісі президента запевняють, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють "особливостями ринку" тих часів.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В "офшорному" матеріалі, уточню, мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями.

Вельми показово, що журналісти не "накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства".

Деталі: Так радник президента прокоментував розслідування про офшорні схеми, оприлюднене напередодні виданням "Слідство Info".

На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу Кварталу містить "масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок".

За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалася під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.

Пряма мова: "Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, в 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко.

Логічно, що для всіх бізнесів у країні в той час актуальним завданням було - юридично захистити свої компанії і свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників".

Деталі: Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а все бізнес-практики "Студії Квартал 95", мовляв, були і залишаються прозорими і "білими". Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.

За словами Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" також не засновані на фактах і є чистою конспірологіэю.

Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з "ПриватБанком" в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але "реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади в 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського".

Нагадаємо, що інформація про більш ніж 1,5 тис. українців, серед яких президент Володимир Зеленський та його колеги з колишньої роботи, міністр культури Олександр Ткаченко, бізнесмени Олександр Ярославський, Ігор Воронін та Рінат Ахметов, екс-власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, депутат Олександр Герега, згадується в новому глобальному витоку офшорних документів Pandora Papers.