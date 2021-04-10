Новий витік офшорних документів Pandora Papers охопив 1,5 тис. українців, зокрема Зеленського - ЗМІ

Загалом в рамках Pandora Papers було ідентифіковано понад 680 раніше анонімних власників більш ніж 1,5 тис. об'єктів нерухомості у Великій Британії, серед яких понад десять українців

Інформація про більш ніж 1,5 тис. українців, серед яких президент Володимир Зеленський та його колеги з колишньої роботи, міністр культури Олександр Ткаченко, бізнесмени Олександр Ярославський, Ігор Воронін та Рінат Ахметов, екс-власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, депутат Олександр Герега, згадується в новому глобальному витоку офшорних документів Pandora Papers.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Слідство.Інфо".

"Знайшлися у документах і українські олігархи, колишні та чинні чиновники, олігархи, депутати та навіть зірки спорту й естради. Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців", - йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", яке спільно з більш ніж 600 журналістами зі 117 країн світу - членами The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) працювало над проектом Pandora Papers.

Згідно з отриманими ними даними, зокрема, офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від офшорів, пов'язаних із Коломойським, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1" бізнесмена. "Поряд із Зеленським у офшорних паперах фігурує глава Служби безпеки України Іван Баканов, а також перший помічник президента Сергій Шефір", - стверджують розслідувачі.

Водночас зазначено, що до обрання президентом у 2019 році Зеленський передав свою частку в офшорній компанії Шефіру.

Значна частина інформації "Слідство.Інфо" присвячена купівлі через офшори нерухомості у Великій Британії. Наприклад, у зв'язку з цим згадано також дочку екс-голови адміністрації президента Бориса Ложкіна і дочку екс-голови Центральної виборчої комісії Сергія Ківалова, а також Ярославського, Воронова та Боголюбова. Водночас Ложкін спростував будь-які порушення під час цієї купівлі, уточнивши, що дав кредит дочці, на повернення якого він сподівається протягом десяти років.

Загалом же в рамках Pandora Papers було ідентифіковано понад 680 раніше анонімних власників більш ніж 1,5 тис. об'єктів нерухомості у Великій Британії, серед яких понад десять українців.

Міністра культури Ткаченка згадано у зв'язку з купівлею частки в "Одеській кіностудії", щодо якої він неодноразово відкидав обвинувачення в будь-яких порушеннях.

Стосовно Ахметова в матеріалі наведено інформацію про досить термінову купівлю бізнес-джета через офшорну компанію. Однак прес-служба компанії SCM бізнесмена наголосила на відсутності будь-яких обвинувачень або розслідувань стосовно будь-якої зі своїх компаній на Британських Віргінських островах.

Герега, який заснував мережу гіпермаркетів "Епіцентр", також відкинув висунуті в матеріалі підозри про нібито причетність до торгівлі будматеріалами в Криму після його окупації Росією.

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