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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини

10 липня 2024, 20:30
Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини
Джерело: president.gov.ua
Зеленський зазначив, що в умовах масованих обстрілів росії важливим є постачання засобів протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні в середу, 10 липня, зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський зазначив, що в умовах масованих обстрілів росії важливим є постачання засобів протиповітряної оборони.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – додав він.

Лідери України та Німеччини засудили російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит", Зеленський подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті, підсумкми першого Саміту миру та використання заморожених російських активів.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Володимир ЗеленськийОлаф ШольцППОвійна в Україні

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