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ЄС розширив "чорний" список офшорів

Список Євросоюзу щодо юрисдикцій, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС, був створений ще у грудні 2017 року
Рада Європейського Союзу внесла державу Домініка до списку країн-офшорів, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС.
ЄС розширив "чорний" список офшорів Фото: wallpaperspider.com

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у пресрелізі відомства.

"Рада, переглянувши список щодо юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС з метою оподаткування, вирішила додати Домініку до цього списку", - зазначається у повідомленні.

У відомстві також додали, що Барбадос був виключений з цього списку.

Зазначається, що список Євросоюзу щодо юрисдикцій, які не дотримуються зобов’язань щодо податкової співпраці з ЄС, був створений ще у грудні 2017 року. Він є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та має на меті внести вклад у постійні зусилля з просування належного податкового управління у всьому світі.

Наразі у списку залишаються 12 юрисдикцій - Американське Самоа, Ангілья, Домініка, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату.

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23 02 2021 13:18
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