Зеленський у День Української Державності: Україна протистоїть злу і відстоює свої цінності проти агресії росії

Президент привітав українців зі святом та подякував за боротьбу.

росія далека від справжнього християнства та несе в своїй суті руїни та смерть, але Україна не може погодитись на менше, ніж життя, збереження себе та відданість людським цінностям, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні з Днем Української Державності.

"Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе. росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, ніж тисячоліття тому. І хоч би хто приходив сюди чужий, і хоч би хто робив усе, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей і духу цієї землі. Не зламав те, що робить нас Україною", - заявив президент.

Зеленський додав, що цю відмінність показав і удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Коли росіяни вдарили туди, де лікують дітей, а українці збігались рятувати та розбирати завали.

"Я дякую вам за те, що ви вірні собі, нашій меті, нашій державі. Нашим цінностям, які обов’язково вистоять, бо вже мають опору в століттях. Мають коріння у Київській Русі та продовження в козацькій державі й живу силу сьогодні – силу України, яка робить найбільше та найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя", - зазначив він.

Зеленський додав, що у День Української Державності тим більше зрозуміло, що сьогоднішню битву ми повинні виграти, аби цю незалежність могли успадкувати наступні покоління, а не виборювати її.