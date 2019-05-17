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У Зеленського прокоментували розвал коаліції

"Нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали"
У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.
У Зеленського прокоментували розвал коаліції Дмитро Разумков

"Хіба вона (коаліція – УП) була?", - відреагував Разумков на питання про розпад коаліції, інформує "Українська правда".

За його словами, "маємо те, що маємо" і команда президента сподівається на злагоджену і ефективну роботу ВР до осінніх виборів.

Разумков додав, що висловлює власну позицію і позицію нардепів, які в розмові з ним підтверджували, що фактично коаліції немає.

Водночас він наголосив, що не вповноважений коментувати юридичну складову розпаду більшості у ВР.

Представник команди Зеленського запевнив, що "ситуація 17 травня нічим не відрізняється від ситуації 15 травня".

У прес-службі новообраного президента вважають, що "коаліції не існує вже три роки – з того часу, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка".

"Нинішня гра у парламенті – чергове свідчення того, що депутатам байдуже до людей, які їх обрали. Подовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - повідомили у Зеленського.

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.

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17 05 2019 13:37
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