У Зеленського розповіли, коли будуть перші реформи і перші "посадки"

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах має намір відразу розпочати реформи тих галузей і систем, зміни в яких були лише імітовані.

"Звичайно треба буде почати з того, щоб ті реформи, які насправді були просто імітовані, щоб їх зробити по-справжньому. Які вони? Перше – це судова реформа. Ми на наступному тижні представимо наше бачення", - сказав радник Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє "Українська правда".

За словами Данилюка, у них є декілька рішень, які дозволять "поставити все з голови на ноги".

"Почнемо з Верховного Суду та Апеляційного суду", - додав він.

Також команда Зеленського буде подавати законопроекти щодо нового податкового кодексу та кодексу про працю, щоб зробити "законодавство у цих сферах ліберальним".

За словами Данилюка, наразі вони виходять "на фінішну пряму по цих напрямках".

"Наступне це перезапуск антикорупційної інфраструктури, яка, на жаль, не працює, вона є політично залежною. Дуже сподіваюся, що Антикорупційний суд не доведеться створювати формально Зеленському, а це зробить Порошенко. А він мав це зробити ще минулого тижня", - сказав Данилюк.

На його думку, за політичної волі Антикорупційний суд вже сьогодні міг би ухвалювати перші рішення.

"Я впевнений, що ці рішення і перші посадки, вони вже відбудуться незабаром після зміни керівництва країни", - сказав радник Зеленского.

Також, за його словами, команда працюватиме над створенням інституту фінансових розслідувань і над тим, щоб прибрати тиск правоохоронних органів на бізнес.

Він додав, що спроби реформувати старі інституції – прокуратуру, суди, СБУ, Державну фіскальну службу – закінчилися провалом.

"Тому є єдиний підхід, до якого нам доведеться вдатися, це старий підхід революції: "до основания, а потом" (цитата з міжнародного пролетарського гімну "Інтернаціонал" "Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, — Кто был ничем, тот станет всем", - ред.). Інше не працює. Тому наш підхід до реформування і ГПУ, і всіх органів, які я перелічив, – це буде: викорінити повністю оцей вірус корупції і старих підходів. І керувати ними (цими органами – ред.) мають люди, які вийшли не із системи", - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.