У Зеленського розповіли, які законопроекти першими внесуть до парлменту
"Ми працюємо над законопроектами, які, після того, як Зеленський почне працювати президентом, будуть внесені до парламенту для якомога швидшої реалізації", - сказав Разумков, інформує "Громадське".
Він зазначив, що над проектами працювали як до виборів, так і працюватимуть у тиждень опісля.
"Це закон про народовладдя, розширення норм прямої демократії, про зняття депутатської недоторканності, президентської недоторканності, про відкликання народного депутата, про недоторканність суддів і закон про імпічмент - це те, що перше буде подаватися в парламент", - сказав радник.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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