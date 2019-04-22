Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського розповіли, які законопроекти першими внесуть до парлменту

Над проектами працювали як до виборів, так і працюватимуть у тиждень опісля
Політичний радник Володимира Зеленського, Дмитро Разумков, назвав Громадському 8 законопроектів, над якими нині працює команда кандидата, аби якомога швидше внести їх до парламенту.
У Зеленського розповіли, які законопроекти першими внесуть до парлменту Фото: facebook.com/ze2019official

"Ми працюємо над законопроектами, які, після того, як Зеленський почне працювати президентом, будуть внесені до парламенту для якомога швидшої реалізації", - сказав Разумков, інформує "Громадське".

Він зазначив, що над проектами працювали як до виборів, так і працюватимуть у тиждень опісля.

"Це закон про народовладдя, розширення норм прямої демократії, про зняття депутатської недоторканності, президентської недоторканності, про відкликання народного депутата, про недоторканність суддів і закон про імпічмент - це те, що перше буде подаватися в парламент", - сказав радник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2019 13:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.