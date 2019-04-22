У Зеленського розповіли, які законопроекти першими внесуть до парлменту

Над проектами працювали як до виборів, так і працюватимуть у тиждень опісля

Політичний радник Володимира Зеленського, Дмитро Разумков, назвав Громадському 8 законопроектів, над якими нині працює команда кандидата, аби якомога швидше внести їх до парламенту.

"Ми працюємо над законопроектами, які, після того, як Зеленський почне працювати президентом, будуть внесені до парламенту для якомога швидшої реалізації", - сказав Разумков, інформує "Громадське".

Він зазначив, що над проектами працювали як до виборів, так і працюватимуть у тиждень опісля.

"Це закон про народовладдя, розширення норм прямої демократії, про зняття депутатської недоторканності, президентської недоторканності, про відкликання народного депутата, про недоторканність суддів і закон про імпічмент - це те, що перше буде подаватися в парламент", - сказав радник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.