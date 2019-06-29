ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Національної інвестиційної ради, 4-й номер "Слуги народу" Давид Арахамія запитує в Facebook, кого призначити губернатором Миколаївської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського шукають губернатора Миколаїщини через Facebook
"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?",
Фото: president.gov.ua
"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?", - написав він у суботу.
Арахамія попросив користувачів соцмережі "накидати кандидатів" у коментарях.
За його словами, завданнями майбутнього губернатора будуть "зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон", а також "із прибережної зони зробити цукерку".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
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29 06 2019 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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