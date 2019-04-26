Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського відхрещуються від своїх "прихильників" у Раді

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира"
Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народа" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.
У Зеленського відхрещуються від своїх "прихильників" у Раді Володимир Зеленський

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив  Дмитро Разумков, повідомляє "Українська правда".

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "лише верхівкою айсберга".

За словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не лише у парламенті, але і в областях.

"Приходять розповідати, хто вже буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.

Нагадаємо, що у Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2019 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.