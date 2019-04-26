У Зеленського відхрещуються від своїх "прихильників" у Раді

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира"

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський та його партія "Слуга народа" не мають відношення до ініціатив на їх підтримку у Верховній Раді.

"Те, що сьогодні відбувається в Раді, в тому числі, з депутатом Рибалкою, це нічого спільного не має по відношенню до партії "Слуга народу" або по відношенню до обраного президента країни Зеленського Володимира Олександровича", – заявив Дмитро Разумков, повідомляє "Українська правда".

Він вважає, що це "піар на Зеленському", і назвав його "лише верхівкою айсберга".

За словами спікера ЗеКоманди, "піаряться на Зеленському" не лише у парламенті, але і в областях.

"Приходять розповідати, хто вже буде головою облдержадміністрації, кому які місця продали, кому що пообіцяли. Це все профанації, це все не відповідає дійсності", – запевнив Разумков.

Нагадаємо, що у Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом.