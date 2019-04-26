У Зеленського прокоментували його зустріч з Гройсманом
"Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – УП). На ній не обговорювалося робочих моментів або державної політики. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів Разумков, інформує "Українська правда".
На питання чи були вони раніше знайомі, Разумков відповів:
"Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було", - сказав речник штабу Зеленського.
Нагадамо, що прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч.
Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
Також Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.
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