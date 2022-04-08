У Зеленського відповіли на закиди Amnesty International

В Офісі президента відреагували на скандальну заяву правозахисної організації Amnesty International.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

"Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", - написав Подоляк.

Також він зазначив, що росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних громад та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Крім того, радник керівника Офісу президента підкреслив, що Україна чітко дотримується законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а будь-які заяви про порушення з боку української армії мають характер інформаційної операції для дискредитації ЗСУ та підриву постачання озброєння.

"Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Абсолютний пріоритет для Збройних сил України — зберегти життя та здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії. Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші райони", - повідомив Подоляк.

Він додав, що будь-які заяви про порушення з боку української армії мають характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України та підриву постачання озброєння з боку західних партнерів.