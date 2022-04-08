ПОЛІТИКА НОВИНИВ організації стверджують, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарняхПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд України має забезпечити розміщення військових подалі від населених пунктів - Amnesty International
Українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях, у спробі відбити російське вторгнення.
Про це йдеться в доповіді Amnesty International.
В організації стверджують, що подібна тактика порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначає організація.
"Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові", - заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.
Amnesty зазначає, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує невиборчі російські атаки, у тому числі з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів.
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