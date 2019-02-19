Amnesty International про стан справ проти Майдану: Це ганьба українського судочинства

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що українська влада за п'ять років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років.

Про це на річницю розстрілів на Майдані повідомляє прес-центр правозахисників.

"П'ять років - це більш ніж достатній час для відновлення справедливості. Але для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, справедливість досі недоступна", - заявив старший директор офісу генсекретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн.

За його словами, українські "політики неодноразово давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе".

"Через рік після тих подій ми опублікували звіт "Україна: рік після Майдану - з правосуддям затягують, у правосудді відмовляють". П'ять років минуло, але назва звіту і досі точно відповідає реаліям. Це ганьба для української системи кримінального судочинства", - стверджує він.

Правозахисники закликали українську владу докласти зусилля для розслідування вбивств на Майдані.

"Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску, а також надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Amnesty International закликали забезпечити можливості для здійснення слідчого експерименту з відтворенням подій розстрілу на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За його словами, українська система кримінального судочинства була і залишається неефективною.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.