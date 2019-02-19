Amnesty International про стан справ проти Майдану: Це ганьба українського судочинства
Про це на річницю розстрілів на Майдані повідомляє прес-центр правозахисників.
"П'ять років - це більш ніж достатній час для відновлення справедливості. Але для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, справедливість досі недоступна", - заявив старший директор офісу генсекретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн.
За його словами, українські "політики неодноразово давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе".
"Через рік після тих подій ми опублікували звіт "Україна: рік після Майдану - з правосуддям затягують, у правосудді відмовляють". П'ять років минуло, але назва звіту і досі точно відповідає реаліям. Це ганьба для української системи кримінального судочинства", - стверджує він.
Правозахисники закликали українську владу докласти зусилля для розслідування вбивств на Майдані.
"Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску, а також надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в Amnesty International закликали забезпечити можливості для здійснення слідчого експерименту з відтворенням подій розстрілу на Майдані 18-20 лютого 2014 року.
За його словами, українська система кримінального судочинства була і залишається неефективною.
Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.
32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.
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