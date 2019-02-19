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Amnesty International про стан справ проти Майдану: Це ганьба українського судочинства

Правозахисники закликали українську владу докласти зусилля для розслідування вбивств на Майдані
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що українська влада за п'ять років не змогла ефективно розслідувати злочини, скоєні під час Євромайдану 2013-2014 років.
Amnesty International про стан справ проти Майдану: Це ганьба українського судочинства Фото: AFP

Про це на річницю розстрілів на Майдані повідомляє прес-центр правозахисників.

"П'ять років - це більш ніж достатній час для відновлення справедливості. Але для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, справедливість досі недоступна", - заявив старший директор офісу генсекретаря Amnesty International Колм О'Куанахайн.

За його словами, українські "політики неодноразово давали гучні обіцянки, але час і факти говорять самі за себе".

"Через рік після тих подій ми опублікували звіт "Україна: рік після Майдану - з правосуддям затягують, у правосудді відмовляють". П'ять років минуло, але назва звіту і досі точно відповідає реаліям. Це ганьба для української системи кримінального судочинства", - стверджує він.

Правозахисники закликали українську владу докласти зусилля для розслідування вбивств на Майдані.

"Влада повинна захистити слідчих від політичного тиску, а також надати їм ресурси і повноваження, необхідні для виконання їхніх завдань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Amnesty International закликали забезпечити можливості для здійснення слідчого експерименту з відтворенням подій розстрілу на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За його словами, українська система кримінального судочинства була і залишається неефективною.

Як відомо, Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство стосовно винних у загибелі людей на Майдані і готова передати справу до суду.

32 обвинувачених у злочинах проти Євромайдану підлягають звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 5-річного терміну давності.

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19 02 2019 16:16
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