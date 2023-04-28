Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Незалежні експерти оцінили скандальний звіт Amnesty International з критикою України — NYT

28 квітня 2023, 16:32
Незалежні експерти оцінили скандальний звіт Amnesty International з критикою України — NYT
Джерело: ukrinform.ua
У розширеній заяві від 4 серпня Amnesty International звинуватила українські війська у незаконному створенні "цивільного населення" шляхом розміщення солдат неподалік і нападів з населених пунктів.

Правозахисна група замовила незалежний перегляд свого серпневого звинувачення в тому, що українські сили незаконно завдавали шкоди цивільним особам.

Про це повідомляє New York Times.

Amnesty International у серпні минулого року звинуватила українські війська у тому, що вони "наражають цивільних осіб на небезпеку", розміщують солдатів і завдають ударів з населених пунктів.

За даними видання, звіт незалежних експертів займає 18 сторінок. Аналітики наголошують на складності застосування міжнародного права щодо війни в Україні. Серед незалежних експертів були представники з Оксфордського, Копенгагенського, Женевського університетів, а також з Університету Брігама Янга, та Університету Редінга.

Фахівці дійшли висновку, що аналітики Amnesty International недостатньо обґрунтували свій звіт, в якому звинуватили Україну. Експерти зазначають, що текст висновку був "написаний двозначним, неточним і в деяких аспектах сумнівним з юридичної точки зору".

"Це особливо стосується початкових абзаців, які можуть бути прочитані як такі, що мають на увазі - хоча це і не було наміром Amnesty International - що на системному чи загальному рівні українські сили були в першу чергу або однаково винні в загибелі мирних жителів, яка сталася внаслідок нападів з боку росії", - кажуть експерти.

За даними NYT, початковий варіант висновку експертів був жорсткіший, але Amnesty International лобіювала комісію, щоб пом'якшити тон. Видання зазначає, що організації все ж вдалося це зробити, оскільки експерти замість "необґрунтований" написали "недостатньо обґрунтований".

Ймовірно, незалежний звіт був готовий ще на початку лютого. Експерти просили попередити, якщо Amnesty International вирішить публікувати лише деякі частини. Проте організація вирішила взагалі не показувати звіт, а залишити його для "внутрішнього використання".

Крім того, експерти зазначають, що Amnesty International "недостатньо взаємодіяли" з українською владою, щоб встановити обставини розміщення військ поблизу цивільних. Через це, на думку фахівців, Amnesty International мала б використовувати більш обережні формулювання.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл та лікарень.

Amnesty Internationalкритика

Останні матеріали

Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється