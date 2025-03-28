Відомі професори-критики Трампа Снайдер, Шор і Стенлі йдуть із Єльського університету

Восени 2025 року почнуть викладати у відомій школі Манка Університету Торонто.

Три відомі критики президента Дональда Трампа залишають факультет американського Єльського університету — і Сполучені Штати — на тлі атак на вищу освіту, щоб обійняти посади в Університеті Торонто восени 2025 року.

Про це пише Yale Daily News.

Професор філософії Джейсон Стенлі оголосив на цьому тижні, що він залишить Єль, а професори історії, подружжя Тімоті Снайдер і Марсі Шор вирішили піти напередодні виборів у листопаді. Три професори працюватимуть у Школі глобальних відносин та державної політики Манка у Торонто.

Стенлі заявив, що його рішення піти було “виключно через політичний клімат у Сполучених Штатах”. У середу він сказав Guardian, що схвалив таке рішення, побачивши, як Колумбійський університет справляється із політичними атаками Трампа. Адміністрація Трампа пригрозила депортувати двох студентів, які брали участь у протестах у Колумбійському університеті, і відкликала 400 мільйонів доларів, виділених на фінансування досліджень вишу. Після цього Колумбійський університет погодився поступитися низці вимог адміністрації Трампа, зокрема щодо перегляду своєї політики щодо досліджень вищих навчальних закладів.