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У Зеленського відреагували на "італійську віллу": кажуть, він нічого не ховав

Кажуть, за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу
Виборча команда кандидата в президенти Володимира Зеленського заявила, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу, про яку писали журналісти-розслідувачі.
У Зеленського відреагували на "італійську віллу": кажуть, він нічого не ховав Фото: slidstvo.info

"ФЕЙК! За три дні до виборів президента України Володимира Зеленського намагаються дискредитувати. У мас-медіа запущена чергова хвиля фейків щодо "приховування майна" Володимиром Зеленським при декларуванні", -  йдеться на Facebook-сторінці "Команда Зеленського".

Там пояснюють, що закон про запобігання корупції однозначно вказує на те, що інформацію про бенефіціарну власність (тобто майно, яке декларант контролює через юридичну особу) вказують лише ті суб'єкти декларування, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади або обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

"Враховуючи те, що Володимир Зеленський не обіймає жодної із посад на державній службі, він не мав, і не має обов'язку декларувати нерухомість, власником якої є компанія, заснована Володимиром", - наголошується в заяві.

При цьому, додали в команді, ця компанія зазначена у декларації Зеленського "у повній відповідності до чинного законодавства".

Крім того, відзначають автори заяви, твердження журналістів про 15 кімнат вілли – теж фейк, щоправда не кажуть, скільки в будівлі насправді приміщень.

"Це лише додаткове підтвердження цинічного наклепу. Могли б вже і 150 кімнат написати, для більш "сенсаційних" заголовків", - гніваються у Зеленського.

Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.

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28 03 2019 18:31
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