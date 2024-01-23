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У Зеленського відреагували на ракетну атаку по Україні

23 січня 2024, 10:13
У Зеленського відреагували на ракетну атаку по Україні
Фото: з вільного доступу
Єрмак попередив – якщо продемонструвати слабкість сьогодні, завтра російські ракети летітимуть по містах країн Заходу.

На ракетну атаку по Україні 23 січня відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що зупинити цей терор можливо лише силою.

Про це Єрмак написав у Telegram-каналі.

Керівник ОП зазначив, що знову російські удари були завдані по цивільних, є влучання в житлові будинки, "терор росіян".

"Світ має розуміти, що зупинити цей терор можливо лише силою", – наголосив Єрмак.

"А також світ має пам’ятати, що російські ракети зараз летять по Україні, але, якщо продемонструвати слабкість сьогодні, завтра вони летітимуть по західних містах", – застеріг керівник президентського офісу.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 23 січня атакувала Україну дронами-камікадзе, а під ранок влаштували масовану ракетну атаку. Вибухи прогриміли у Павлограді, Києві та Харкові. Зафіксовані руйнування, пожежі, є поранені. Люди опинилися під завалами.

Офіс Президентавійна в Україніракетні удариросія окупанти

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