Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського заявили про необхідність аудиту Нацбанку

"Якщо ми говоримо про Національний банк, спочатку потрібно провести аудит того, що було зроблено, і тих реформ - чи того, що називається реформами"
У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили про необхідність проведення аудиту реформ банківського сектору, на підставі якого мають ухвалити рішення щодо кадрової політики.
У Зеленського заявили про необхідність аудиту Нацбанку Фото: auditagency.com.ua

"Якщо ми говоримо про Національний банк, спочатку потрібно провести аудит того, що було зроблено, і тих реформ - чи того, що називається реформами - та зрозуміти, хто за що повинен бути нагороджений або, можливо, не дуже нагородженим", - заявив спікер передвиборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков під час форуму у Києві, 13 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кандидатуру на пост голови Національного банку України вносить президент. Національний банк - є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).

"Тому думаю, що президент має право оцінити дії, у тому числі сьогоднішнього керівництва цієї структури, і потім, на основі цього, ухвалювати кадрові рішення", - додав Разумков.

У відповідь на запитання, чи буде Зеленський у разі обрання на пост президента України захищати державний "ПриватБанк" у судовому процесі проти колишнього власника Ігоря Коломойського, Разумков відповів, що президенту "захищати банки, напевно, не варто, не залежно від того, твій це банк чи сусідній".

Попередньо у штабі кандидата розповіли про перші десять рішень Зеленського як президента. Також команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розкрила список своїх експертів, яким журналісти можуть ставити профільні питання.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2019 10:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.