У Зеленського заявили про необхідність аудиту Нацбанку

"Якщо ми говоримо про Національний банк, спочатку потрібно провести аудит того, що було зроблено, і тих реформ - чи того, що називається реформами"

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили про необхідність проведення аудиту реформ банківського сектору, на підставі якого мають ухвалити рішення щодо кадрової політики.

"Якщо ми говоримо про Національний банк, спочатку потрібно провести аудит того, що було зроблено, і тих реформ - чи того, що називається реформами - та зрозуміти, хто за що повинен бути нагороджений або, можливо, не дуже нагородженим", - заявив спікер передвиборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков під час форуму у Києві, 13 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кандидатуру на пост голови Національного банку України вносить президент. Національний банк - є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).

"Тому думаю, що президент має право оцінити дії, у тому числі сьогоднішнього керівництва цієї структури, і потім, на основі цього, ухвалювати кадрові рішення", - додав Разумков.

У відповідь на запитання, чи буде Зеленський у разі обрання на пост президента України захищати державний "ПриватБанк" у судовому процесі проти колишнього власника Ігоря Коломойського, Разумков відповів, що президенту "захищати банки, напевно, не варто, не залежно від того, твій це банк чи сусідній".

Попередньо у штабі кандидата розповіли про перші десять рішень Зеленського як президента. Також команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розкрила список своїх експертів, яким журналісти можуть ставити профільні питання.