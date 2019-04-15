У Зеленського заявили про необхідність аудиту Нацбанку
"Якщо ми говоримо про Національний банк, спочатку потрібно провести аудит того, що було зроблено, і тих реформ - чи того, що називається реформами - та зрозуміти, хто за що повинен бути нагороджений або, можливо, не дуже нагородженим", - заявив спікер передвиборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков під час форуму у Києві, 13 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Кандидатуру на пост голови Національного банку України вносить президент. Національний банк - є незалежним інститутом, що здійснює державний нагляд у банківській сфері, а також відповідає за монетарну політику (інфляцію та стабільність гривні).
"Тому думаю, що президент має право оцінити дії, у тому числі сьогоднішнього керівництва цієї структури, і потім, на основі цього, ухвалювати кадрові рішення", - додав Разумков.
У відповідь на запитання, чи буде Зеленський у разі обрання на пост президента України захищати державний "ПриватБанк" у судовому процесі проти колишнього власника Ігоря Коломойського, Разумков відповів, що президенту "захищати банки, напевно, не варто, не залежно від того, твій це банк чи сусідній".
Попередньо у штабі кандидата розповіли про перші десять рішень Зеленського як президента. Також команда кандидата в президенти Володимира Зеленського розкрила список своїх експертів, яким журналісти можуть ставити профільні питання.
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