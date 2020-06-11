У жовтні міжнародні резерви України зменшились на 1,5% - НБУ
Зазначається, що резерви у жовтні зменшились унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій НБУ для згладжування курсових коливань на валютному ринку, повідомляє "Економічна правда".
У Нацбанку додали, що динаміку резервів визначали такі чинники:
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операції уряду з управління держборгом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381 млн дол. (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 78 млн дол - на обслуговування єврооблігацій, решта коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188 млн дол (в еквіваленті).
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операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
Повідомляється, що в окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, у тому числі активізації імпортерів.
"Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол.
Ще один фактор, який впливав на динаміку резервів, - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 1,1 млн дол (в еквіваленті).
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.
Нагадаємо, що Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди
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