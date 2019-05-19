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У Житомирі горіла автозаправка: є постраждалі, - ФОТО

О 14:38 пожежу ліквідовано
У Житомирі сталася пожежа на автомобільній заправці "Яркон", постраждали двоє людей.
У Житомирі горіла автозаправка: є постраждалі, - ФОТО Фото:ДСНС

Як повідомляє ДСНС, 19 травня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на автозаправці.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 100 кв.м., горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром. О 13:34 керівник гасіння пожежі оголосив другий підвищений номер виклику, за яким до місця події прибули сили та засоби Житомирського міського гарнізону.


Фото: ДСНС

О 14:38 пожежу ліквідовано.

Зазначається, що на гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу на чолі з начальником управління.


Фото: ДСНС

"Причина пожежі встановлюється. За попередньою інформацією, 2 людини госпіталізовані до медзакладів. Також 3 автомобілі згоріли, ще 1 пошкоджено", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що в Одесі загорілася будівля на території колишньої військової частини.

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19 05 2019 18:52
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