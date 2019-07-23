CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі протягом доби 22 липня сторони дотримувалися режиму перемир’я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні бойових дій на Донбасі дотримуються режиму перемир’я, - штаб
За даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
"22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Втрат з української сторони не зафіксовано", – повідомляє штаб ООС.
Водночас, за даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.
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