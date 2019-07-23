У зоні бойових дій на Донбасі дотримуються режиму перемир’я, - штаб

За даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених

У зоні бойових дій на Донбасі протягом доби 22 липня сторони дотримувалися режиму перемир’я.

"22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Втрат з української сторони не зафіксовано", – повідомляє штаб ООС.

Водночас, за даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.