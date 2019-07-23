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У зоні бойових дій на Донбасі дотримуються режиму перемир’я, - штаб

За даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених
У зоні бойових дій на Донбасі протягом доби 22 липня сторони дотримувалися режиму перемир’я.
У зоні бойових дій на Донбасі дотримуються режиму перемир’я, - штаб Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

"22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Втрат з української сторони не зафіксовано", – повідомляє штаб ООС.

Водночас, за даними штабу, з боку бойовиків 22 липня є загиблий та двоє поранених. 

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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