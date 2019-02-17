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У зоні ЧАЕС горить 5 га лісу, пожежу локалізували

"Пожежа трав’яного настилу виникла на площі близько 5 га. До гасіння залучено 18 осіб особового складу та 3 од. техніки"
У Чорнобильській зоні відчуження у Дитятківському лісництвІ поблизу с. Бички сталося займання трав’яного настилу на площі близько 5 га.
У зоні ЧАЕС горить 5 га лісу, пожежу локалізували Фото: gettyimages.com

За даними рятувальників, інформація про займання на території ДСП "Північна Пуща" надійшла о 16:40, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій

"Пожежа трав’яного настилу виникла на площі близько 5 га. До гасіння залучено 18 осіб особового складу та 3 од. техніки", - повідомили у ДСНС. 

О 17:55 пожежу було локалізовано.

Нагадаємо, що у Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університету. Рятувальники уже ліквідували загоряння.

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17 02 2019 20:16
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