CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чорнобильській зоні відчуження у Дитятківському лісництвІ поблизу с. Бички сталося займання трав’яного настилу на площі близько 5 га.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні ЧАЕС горить 5 га лісу, пожежу локалізували
"Пожежа трав’яного настилу виникла на площі близько 5 га. До гасіння залучено 18 осіб особового складу та 3 од. техніки"
Фото: gettyimages.com
За даними рятувальників, інформація про займання на території ДСП "Північна Пуща" надійшла о 16:40, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Пожежа трав’яного настилу виникла на площі близько 5 га. До гасіння залучено 18 осіб особового складу та 3 од. техніки", - повідомили у ДСНС.
О 17:55 пожежу було локалізовано.
Нагадаємо, що у Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університету. Рятувальники уже ліквідували загоряння.
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