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У зоні ООС поранено одного українського військового

Бойовики тричі застосовували заборонені міномети
ьогодні протягом дня бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, в результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.
У зоні ООС поранено одного українського військового Фото: unian.net

Три рази терористи застосовували озброєння, заборонене "мінськими домовленостями", повідомляє прес-центр ООС.

З мінометів калібру 82-мм бойовики обстріляли позиції українських військ біля хутора Вільний, позиції біля Троїцького - з мінометів калібру 82-мм і автоматичних гранатометів. Також противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82-мм і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українських військовослужбовців біля селища Опитне.

З автоматичних гранатометів терористи стріляли по українських військових біля Пісків.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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05 02 2019 19:36
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