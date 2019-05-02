У зоні ООС поранено одного українського військового
Три рази терористи застосовували озброєння, заборонене "мінськими домовленостями", повідомляє прес-центр ООС.
З мінометів калібру 82-мм бойовики обстріляли позиції українських військ біля хутора Вільний, позиції біля Троїцького - з мінометів калібру 82-мм і автоматичних гранатометів. Також противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82-мм і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українських військовослужбовців біля селища Опитне.
З автоматичних гранатометів терористи стріляли по українських військових біля Пісків.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, у понеділок, 4 лютого, російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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