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У зоні ООС поранено українського військовослужбовця

Бойовики вчинили вісім обстрілів
Від початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, з них тричі - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
У зоні ООС поранено українського військовослужбовця Фото: espreso.tv

Під час обстрілу один український військовослужбовець дістав поранення, інформує прес-центр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля села Гнутове; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів - поблизу смт Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил у Попасній - з БМП, мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів. З мінометів калібрів 120 і 82 мм ворог стріляв поблизу Катеринівки; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Новозванівка.

На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Утрати противника уточнюються, зазначають у штабі.

Нагадаємо, що бойовики російсько-окупаційних військ у суботу обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

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07 04 2019 20:44
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