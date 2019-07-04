У зоні ООС поранено українського військовослужбовця
Під час обстрілу один український військовослужбовець дістав поранення, інформує прес-центр штабу ООС.
Згідно з повідомленням, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля села Гнутове; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів - поблизу смт Новотроїцьке.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил у Попасній - з БМП, мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів. З мінометів калібрів 120 і 82 мм ворог стріляв поблизу Катеринівки; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Новозванівка.
На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Утрати противника уточнюються, зазначають у штабі.
Нагадаємо, що бойовики російсько-окупаційних військ у суботу обстріляли приватний сектор селища Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.
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