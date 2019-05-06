CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики здійснили п'ять обстрілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні ООС загинув український військовий
В результаті обстрілу загинув один український військовий
Фото: mil.gov.ua
З початку доби російські військові на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Фейсбуці.
В результаті обстрілу загинув один український військовий.
Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу Талаківки, Водяного, Азова, Новогригорівки, Золотого-1.
На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що Зеленський звернувся до Путіна через ескалацію конфлікту на Донбасі.
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05 06 2019 18:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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