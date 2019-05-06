У зоні ООС загинув український військовий

В результаті обстрілу загинув один український військовий

Бойовики здійснили п'ять обстрілів.

З початку доби російські військові на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Фейсбуці.

В результаті обстрілу загинув один український військовий.

Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу Талаківки, Водяного, Азова, Новогригорівки, Золотого-1.

На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до Путіна через ескалацію конфлікту на Донбасі.