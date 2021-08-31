У зоні ООС у серпні загинули дев'ятеро українських військових, 28 поранених
Про це у Телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.
"Упродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено", – написала Денісова.
Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.
Як повідомлялося, за інформацією пресслужби ОС, упродовж 30 серпня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовослужбовець, ще двоє були поранені.
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