У зоні ООС відбулися навчання військових медиків

"Актуальність проведення таких навчань цілком очевидна. Враховуючи, що обстановка в районі бойових дій будь-якої миті може змінитися, військові медики повинні відпрацьовувати свої дії в польових умовах. Та бути готовими працювати в екстремальних умовах, передусім в разі надходження великої кількості поранених"

На Донеччині в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися масштабні навчання з розгортанням передової хірургічної групи в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

"Актуальність проведення таких навчань цілком очевидна. Враховуючи, що обстановка в районі бойових дій будь-якої миті може змінитися, військові медики повинні відпрацьовувати свої дії в польових умовах. Та бути готовими працювати в екстремальних умовах, передусім в разі надходження великої кількості поранених", - ідеться в повідомленні прес-центру штабу ООС.

Як зазначається, передові хірургічні групи створені на базі мобільних військових госпіталів, що функціонують у районі проведення ООС. Їхня мета – в максимально стислі терміни розгорнутися на найбільш загрозливих напрямках бойового зіткнення для подальшої евакуації поранених бійців на відстані не менше як 12 км від лінії фронту та надати кваліфіковану медичну допомогу.

Фото: ООС, Facebook

Прибувши у визначене місце, військові медики мають провести розгортання наметового містечка - і вже за 3-4 години мобільний підрозділ готовий до роботи.

Передова хірургічна група включає в себе приймально-сортувальне, протишокове і операційне відділення, відділення інтенсивної терапії, автоперев'язувальну, рентген-апарат, лабораторію для проведення загальних аналізів та визначення групи крові. У наявності також необхідний запас крові для надання екстреної допомоги у польових умовах. "Така група може працювати автономно протягом 72 годин у будь-яку пору року та надавати допомогу 30-35 пораненим за добу. Для цього у склад групи введено достатню кількість хірургів, анестезіологів і медичних сестер, які забезпечені всім необхідним медичним обладнанням та лікувальними засобами", ‒ наголосив керівник навчання, начальник клініки невідкладної хірургії Військово-медичного клінічного центру Південного регіону полковник медичної служби Едуард Хорошун.

Нагадаємо, що нещодавно на автомобільній дорозі між Мар'їнкою і Красногорівкою снайпер бойовиків поранив двох волонтерів-медиків.