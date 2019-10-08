У зоні ООС загинув іще один український захисник

"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Чотири порушення "тиші" в зоні ООС, загинув нацгвардієць.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Гнутового з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Світлодарська з напрямку Лозового – з автоматичного гранатомета; поблизу Луганського з напрямку Логвинового – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

За повідомленням штабу ООС, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Нагадаємо, що від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.