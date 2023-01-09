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CУСПІЛЬСТВО

У зону ППО Тайваню залетіли 28 китайських літаків

09 січня 2023, 08:47
У зону ППО Тайваню залетіли 28 китайських літаків
Фото: Главком
У понеділок Тайвань засудив Китай за проведення своїх других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць. А міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню
Деякі з 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. Як повідомляє  Reuters, у числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.
 
Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували "спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.
 
Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".
 
КитайлітакТайвань

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