У зону ППО Тайваню залетіли 28 китайських літаків

У понеділок Тайвань засудив Китай за проведення своїх других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць. А міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, в тому числі 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню

Деякі з 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. Як повідомляє Reuters , у числі літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували "спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.

Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".