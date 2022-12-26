Китай здійснив найбільше вторгнення в зону протиповітряної оборони Тайваню, заявив уряд Тайваню

Китай здійснив найбільше вторгнення в зону протиповітряної оборони Тайваню, заявив уряд Тайваню. У свою чергу Тайвань звинуватив Китай у неодноразових місіях у південних районах його ідентифікаційної зони ППО за останні два роки, інформує Sky News.

Понад 70 китайських літаків, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшли в зону за минулу добу, і 43 з них ненадовго перетнули середню лінію Тайванської протоки

Середня лінія є неофіційним буфером між двома сторонами, але таким, який Пекін ніколи офіційно не визнавав.

Сім кораблів ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню , повідомило міністерство оборони країни.