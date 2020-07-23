ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗа останню добу у Збройних силах України лабораторно підтвердили 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу
Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає РБК - Україна.
Таким чином, вдома під наглядом медичної служби зараз знаходиться 7 осіб хворих COVID-19, ще 9 військових з гострою респіраторною хворобою перебувають у лікарнях. Всього в ЗСУ хворіють 143 особи, а на ізоляції перебуває 354 військових.
Зазначається, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 63 особи.
Нагадаємо, що 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало.
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