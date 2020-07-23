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У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я
За останню добу у Збройних силах України лабораторно підтвердили 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Більша частина інфікованих військовослужбовців наразі перебуває в закладах охорони здоров'я.
У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає РБК - Україна.

Таким чином, вдома під наглядом медичної служби зараз знаходиться 7 осіб хворих COVID-19, ще 9 військових з гострою респіраторною хворобою перебувають у лікарнях. Всього в ЗСУ хворіють 143 особи, а на ізоляції перебуває 354 військових.

Зазначається, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 63 особи.

Нагадаємо, що 23 липня в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало.

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23 07 2020 13:00
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