В Україні зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2416 випадків;
Волинська область — 3401 випадок;
Дніпропетровська область — 1275 випадків;
Донецька область — 818 випадків;
Житомирська область — 1654 випадки;
Закарпатська область — 4641 випадок;
Запорізька область — 700 випадків;
Івано-Франківська область — 3765 випадків;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7278 випадків;
Київська область — 3391 випадок;
Львівська область — 8462 випадки;
Луганська область — 116 випадків;
Миколаївська область — 530 випадків;
Одеська область — 2691 випадок;
Полтавська область — 371 випадок;
Рівненська область — 5303 випадки;
Сумська область — 393 випадки;
Тернопільська область — 2548 випадків;
Харківська область — 3203 випадки;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1008 випадків;
Чернівецька область — 5443 випадки;
Черкаська область — 870 випадків;
Чернігівська область — 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських