В Україні зафіксовано 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

23 липня (станом на 9:00) в Україні 61 851 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1551 летальний, 34 000 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2416 випадків;

Волинська область — 3401 випадок;

Дніпропетровська область — 1275 випадків;

Донецька область — 818 випадків;

Житомирська область — 1654 випадки;

Закарпатська область — 4641 випадок;

Запорізька область — 700 випадків;

Івано-Франківська область — 3765 випадків;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7278 випадків;

Київська область — 3391 випадок;

Львівська область — 8462 випадки;

Луганська область — 116 випадків;

Миколаївська область — 530 випадків;

Одеська область — 2691 випадок;

Полтавська область — 371 випадок;

Рівненська область — 5303 випадки;

Сумська область — 393 випадки;

Тернопільська область — 2548 випадків;

Харківська область — 3203 випадки;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1008 випадків;

Чернівецька область — 5443 випадки;

Черкаська область — 870 випадків;

Чернігівська область — 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 липня 2020 року до Центру надійшло 1141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 112 255 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.