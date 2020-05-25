Учасник перемовин розповів про неузгоджене питання в меморандумі про "зелений" тариф

У свою чергу, інвестори налаштовані відстоювати ті умови реструктуризації, які будуть виправдані з точки зору бізнесу

Проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Про це в коментарі для Енергореформи повідомив голова правління УВЕА Андрій Конеченков, зазначає "Економічна правда".

"З цього питання ведуться дискусії. У інвесторів, що беруть участь в переговорах, є спірні питання по запропонованим цифрам, проти - деякі інвестори СЕС, які вважають, що це призведе до невиправданих збитків", - сказав Конеченков.

"Наразі з боку інвесторів запропонований єдиний варіант реструктуризації: для ВЕС на 7,5%, для СЕС - на 15% з можливим продовженням" зеленого "тарифу на 2 роки. Завтра планується ще одна зустріч з прем'єром.

Сподіваюся, ми зможемо знайти компромісне рішення, яке дасть усім можливість підписати меморандум (про врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики - ред)", - зазначив він.

У той же час, за словами Конеченкова, виникають сумніви, що умови меморандуму ляжуть в основу відповідного законопроекту, як передбачалося раніше, оскільки глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус наполягає на більш жорстких умовах реструктуризації, ніж ті, які пропонує міністерство.

"З його боку до глави держави надходять пропозиції з більш жорсткими умовами реструктуризації, і це значно гальмує процес переговорів", - сказав глава правління УВЕА.

У свою чергу, інвестори налаштовані відстоювати ті умови реструктуризації, які будуть виправдані з точки зору бізнесу, заявив він.