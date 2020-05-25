Учасник перемовин розповів про неузгоджене питання в меморандумі про "зелений" тариф
Про це в коментарі для Енергореформи повідомив голова правління УВЕА Андрій Конеченков, зазначає "Економічна правда".
"З цього питання ведуться дискусії. У інвесторів, що беруть участь в переговорах, є спірні питання по запропонованим цифрам, проти - деякі інвестори СЕС, які вважають, що це призведе до невиправданих збитків", - сказав Конеченков.
"Наразі з боку інвесторів запропонований єдиний варіант реструктуризації: для ВЕС на 7,5%, для СЕС - на 15% з можливим продовженням" зеленого "тарифу на 2 роки. Завтра планується ще одна зустріч з прем'єром.
Сподіваюся, ми зможемо знайти компромісне рішення, яке дасть усім можливість підписати меморандум (про врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики - ред)", - зазначив він.
У той же час, за словами Конеченкова, виникають сумніви, що умови меморандуму ляжуть в основу відповідного законопроекту, як передбачалося раніше, оскільки глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус наполягає на більш жорстких умовах реструктуризації, ніж ті, які пропонує міністерство.
"З його боку до глави держави надходять пропозиції з більш жорсткими умовами реструктуризації, і це значно гальмує процес переговорів", - сказав глава правління УВЕА.
У свою чергу, інвестори налаштовані відстоювати ті умови реструктуризації, які будуть виправдані з точки зору бізнесу, заявив він.
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