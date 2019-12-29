Учасника інциденту зі співробітником Шарий.net відправили під нічний домашній арешт
Поліція Києва повідомляє, що його підозрюють у перешкоджанні діяльності журналіста, передає LB.ua.
"Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрозах насильством журналісту. Фігурант перебуває під нічним домашнім арештом", - йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що 24 грудня до правоохоронців надійшла "інформація від журналістів" щодо протиправних дій стосовно них на території Апеляційного суду Києва.
Поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили одного з підозрюваних. Ним виявився житель Київської області 1990 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за напад з ножем на жителя столиці.
Фігурантові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
За даними активіста Сергія Стерненка, йдеться про Віталія Регора з так званого "Добровольчого Руху ОУН". У вересні 2016 року повідомлялося, що в Києві невідомий з ножем напав на добровольця ОУН. Віталію Регору було завдано вісім ножових поранень. Регор потрапив до реанімації.
Нагадаємо, що загалом 416 підозрюваних звинувачують у різних злочинах, пов’язаних з мафіозною діяльністю: вбивствах, вимаганні, лихварстві, фіктивній реєстрації власності, відмиванні грошей та інших злочинах, що посилюються застосуванням мафіозних методів.
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