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Учасника інциденту зі співробітником Шарий.net відправили під нічний домашній арешт

Його підозрюють у перешкоджанні діяльності журналіста
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для Віталія Регора - одного з учасників інциденту зі співробітником проросійського блогера Анатолія Шарія під київським судом.
Учасника інциденту зі співробітником Шарий.net відправили під нічний домашній арешт Виталий Регор Фото: Виталий Регор / "ВКонтакте"

Поліція Києва повідомляє, що його підозрюють у перешкоджанні діяльності журналіста, передає LB.ua.

"Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрозах насильством журналісту. Фігурант перебуває під нічним домашнім арештом", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 24 грудня до правоохоронців надійшла "інформація від журналістів" щодо протиправних дій стосовно них на території Апеляційного суду Києва.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили одного з підозрюваних. Ним виявився житель Київської області 1990 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за напад з ножем на жителя столиці.

Фігурантові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За даними активіста Сергія Стерненка, йдеться про Віталія Регора з так званого "Добровольчого Руху ОУН". У вересні 2016 року повідомлялося, що в Києві невідомий з ножем напав на добровольця ОУН. Віталію Регору було завдано вісім ножових поранень. Регор потрапив до реанімації.

Нагадаємо, що загалом 416 підозрюваних звинувачують у різних злочинах, пов’язаних з мафіозною діяльністю: вбивствах, вимаганні, лихварстві, фіктивній реєстрації власності, відмиванні грошей та інших злочинах, що посилюються застосуванням мафіозних методів.

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29 12 2019 14:30
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