Участь США в можливих перемовинах у Стамбулі залишається невизначеною – Білий дім

Туреччина готова прийняти переговори України з росією.

У Вашингтоні не виключають ймовірності проведення прямих перемовин між Києвом і Москвою на території Туреччини, однак участь Сполучених Штатів у цих переговорах поки що не підтверджена.

Про це під час брифінгу повідомила представниця Білого дому Керолайн Левітт, передає The Guardian.

"Якщо президент вирішить направити свого представника на можливі переговори, ми обов’язково повідомимо. Поки таких рішень не прийнято", — сказала Левітт, відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної участі США в перемовинах.

За словами речниці, адміністрація президента Дональда Трампа продовжує наполягати на необхідності дипломатичного врегулювання війни між росією та Україною. Вона нагадала, що глава держави з початку війни послідовно виступає за мирний формат.

"Президент неодноразово — як у публічних заявах, так і в особистих розмовах із лідерами обох країн — наголошував, що конфлікт має завершитися за столом переговорів, а не на фронті", — підкреслила Левітт.

Таким чином, Вашингтон зберігає відкритість до політичного діалогу, хоча поки не визначився зі своєю роллю у ймовірному мирному процесі, ініційованому в Туреччині.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі може відбутися другий раунд перемовин між Україною та рф. Очікується, що у перемовинах від рф братиме участь та сама делегація, яку очолить помічник президента рф владіміра путіна — Владімір Мединський.