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Учні Маріуполя навчаються у рідних школах онлайн

У навчальних закладах міста розпочали навчання 4700 дітей. З них 68% перебувають за кордоном та 24% - на тимчасово окупованих територіях та в росії
Учні Маріуполя навчаються у рідних школах онлайн Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольські діти у різних країнах продовжують навчатися онлайн у рідних школах. Онлайн-навчання розпочалося у школах №10, 29, 47, 48, 54 та 66. Відповідну ініціативу мера Маріуполя Вадима Бойченка підтримало МОН та керівництво Донецької ОВА. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У закладах розпочали навчання 4700 дітей. З них 68% перебувають за кордоном і 24% - на тимчасово окупованих територіях та у Росії. Найбільше учнів перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. Викладають дисципліни 250 педагогів, які раніше працювали в цих навчальних закладах. 31% із них зараз працюють з-за кордону, 69% - з підконтрольної території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ініціатива дозволяє маріупольським дітям здобувати якісну українську освіту в рідних закладах, незважаючи на місце перебування. Усі випускники отримають офіційні документи після закінчення школи.

Нагадаємо, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.  Маріуполь сьогодні без нормального постачання електрики, води, газу. Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні понад 1,7 млн учнів навчаються онлайн.


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06 09 2022 10:22
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