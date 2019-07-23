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Учителька початкових класів виграла вибори в Чернівецькій області

Її чоловіка пов'язують з куратором "Слуги народу" на Буковині
На виборчому окрузі №201 з центром у Чернівцях перемогу на парламентських виборах здобула вчителька початкових класів, кандидат від "Слуги народу" Олена Лис.
Учителька початкових класів виграла вибори в Чернівецькій області Фото: molbuk.ua

Вона набрала 34,66% голосів виборців на своєму окрузі (24,2 тисячі), тоді як нардеп Микола Федорук, що посів друге місце, - лише 13,29%, повідомляє ЦВК.

Лис народилася 15 червня 1971 року в Білорусі. Працює вчителькою в Чернівецькій гімназії №2, є фахівцем першої категорії. 2004 року була дипломантом обласного конкурсу "Вчитель року" в номінації "початкова школа".

Її чоловік - бізнесмен Ігор Лис, власник ТОВ "Непентес ЛТД", що веде неспеціалізовану оптову торгівлю.

Нагадаємо, що висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.

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