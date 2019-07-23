ПОЛІТИКА НОВИНИНа виборчому окрузі №201 з центром у Чернівцях перемогу на парламентських виборах здобула вчителька початкових класів, кандидат від "Слуги народу" Олена Лис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учителька початкових класів виграла вибори в Чернівецькій області
Її чоловіка пов'язують з куратором "Слуги народу" на Буковині
Фото: molbuk.ua
Вона набрала 34,66% голосів виборців на своєму окрузі (24,2 тисячі), тоді як нардеп Микола Федорук, що посів друге місце, - лише 13,29%, повідомляє ЦВК.
Лис народилася 15 червня 1971 року в Білорусі. Працює вчителькою в Чернівецькій гімназії №2, є фахівцем першої категорії. 2004 року була дипломантом обласного конкурсу "Вчитель року" в номінації "початкова школа".
Її чоловік - бізнесмен Ігор Лис, власник ТОВ "Непентес ЛТД", що веде неспеціалізовану оптову торгівлю.
Нагадаємо, що висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Нальотов переміг на виборах у 144 окрузі в Полтаві.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн