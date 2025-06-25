Удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 18, майже 300 поранених

В ОВА також розповіли, як в області минула ніч.

У Дніпрі до 18 людей збільшилося число жертв внаслідок удару, якого росіяни завдали по місту 24 червня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Через вчорашню атаку на Дніпро, а також на Самарпостраждали майже 300 людей, серед яких щонайменше 27 дітей..

"Після дня жаху, пережитого напередодні, область оплакує своїх. Сьогодні в жалобі Дніпро, що через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи… Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", – повідомив Лисак.

Він додав, що в ніч на 25 червня росіяни вдарили FPV-дронами по Нікополю. Але там, на щастя, минулося без постраждалих. Крім того, ввечері 24 червня, окупанти вдарили КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Там виникла пожежа, але теж ніхто не постраждав.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив удари росіян по Україні, які відбулись останніми днями, та зазначив, що москва своїми діями порушує міжнародне право.

"З президентом (України – ред.) Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, щоб підтвердити непохитну підтримку Франції. Я рішуче засудив масований напад Росії на Дніпро та напади на українські міста останніми тижнями", - зазначив Макрон.