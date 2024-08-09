Удар по Костянтинівці: Нідерланди закликають до посилення підтримки України
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що удар російської армії по супермаркету у Костянтинівці – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.
Відповідну заяву він опублікував у своєму X (Twitter).
Брекельманс опублікував фрагмент відео з місця події, зазначивши, що внаслідок удару загинули щонайменш десять людей.
"Щоденно росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати надавати Україні військову підтримку. І чому задля нашої безпеки ми маємо тримати російську агресію якомога далі", – зазначив він.
Сьогодні, 9 серпня, російські війська обстріляли супермаркет у Костянтинівці Донецької області.
За останніми повідомленнями, загинули 11 осіб і 37 постраждали. У приміщенні продовжують гасити пожежу.
Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.