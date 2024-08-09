Удар по Костянтинівці: Нідерланди закликають до посилення підтримки України

Сьогодні, 9 серпня, російські війська обстріляли супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що удар російської армії по супермаркету у Костянтинівці – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.

Відповідну заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Брекельманс опублікував фрагмент відео з місця події, зазначивши, що внаслідок удару загинули щонайменш десять людей.

"Щоденно росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати надавати Україні військову підтримку. І чому задля нашої безпеки ми маємо тримати російську агресію якомога далі", – зазначив він.

Сьогодні, 9 серпня, російські війська обстріляли супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

За останніми повідомленнями, загинули 11 осіб і 37 постраждали. У приміщенні продовжують гасити пожежу.

Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.