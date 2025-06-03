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ПОЛІТИКА

Удар по Кримському мосту став символічною перемогою України – Sky News

03 червня 2025, 20:51
Удар по Кримському мосту став символічною перемогою України – Sky News
Скриншот відео: ssu.gov.ua
Беннетт підкреслив, що Кримський міст є не лише стратегічним, а й символічним об'єктом для українців.

Для України будь-яке ураження незаконно побудованого Кримського мосту вважатиметься піар-перемогою.

Про це заявив кореспондент Sky News у москві Айвор Беннетт.

Беннетт підкреслив, що Кримський міст є не лише стратегічним, а й символічним об'єктом для українців. 

"Цей міст був справжнім флагманським проєктом для путіна і став візуальним представленням російської анексії Криму. Для України будь-який удар по цьому мосту буде вважатися піар-перемогою", — зазначив кореспондент.

Він підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення Кримський міст став важливою ціллю для українців, оскільки він є ключовим логістичним об'єктом, яким росіяни переправляють підкріплення на територію України. 

"Вони (українці — ред.) показують, що можуть створити проблеми для свого ворога", — додав кореспондент. 

3 червня Служба безпеки України заявила, що провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти замінували опори Кримського мосту, а у вівторок, 3 червня, перший вибуховий пристрій був активований.

Спецслужба повідомила, що вибух стався о 04:44, обійшлось без жодних жертв серед цивільного населення.

У СБУ також зазначили, що для ураження було використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. Фактично міст перебуває в аварійному стані, додали у Службі безпеки.

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